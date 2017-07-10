Більше 3 тисяч підприємців звернулися до кіберполіції через атаки вірусу Petya.A

Більше трьох тисяч українських підприємців звернулися до департаменту кіберполіції Національної поліції України у зв'язку з кібератакою на їх корпоративні мережі вірусом Petya.A.

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Про це повідомив заступник начальника департаменту кіберполіції Геннадій Дубок в ході круглого столу в Києві.

"На сьогоднішній день в департамент кіберполіції звернулися вже близько 3 тисяч осіб. З офіційними заявами – вже понад 1,5 тисячі", – сказав він.

Дубок додав, що близько 200 заяв подали підприємства державного сектору, решта – приватні підприємці.

За словами Дубка, на даний час правоохоронні органи шукають причетних до організації кібератаки. При цьому він додав, що надалі такі атаки можуть повторюватися.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, а також ряд медіа зазнали найбільшої хакерській атаці, розповсюджує вірус Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем.

Згідно з даними Нацполіції, за дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб подали скарги до кіберполіції про блокування комп'ютерів вірусом Petya.A, який шифрує дані на комп'ютері, і вимагає викуп.

Також вірус поширився в багатьох інших країнах.

Голова Глобальної програми Організації Об'єднаних Націй з кіберзлочинності Ніл Волш 29 червня заявив, що слідчі не можуть встановити ініціаторів останньої глобальної кібератаки, але стратегія нападників вказує на те, що гроші не були основним мотивом їх дій.