ЗМІ: стали відомі подробиці зустрічі Порошенка з послами НАТО

Президент Петро Порошенко на засідання Комісії Україна-НАТО дійсно ініціював консультації з приводу Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ), але жодної домовленості про рух до ПДЧ досягнуто не було. Про це йдеться у статті "ЄвроПравди".

Читайте такожУкраїна та НАТО почали дискусії щодо плану членства - Порошенко"Так, президент чітко заявив, що ми хочемо вести діалог про надання Україні ПДЧ, і я на власні вуха це чув", - запевнив один з українських посадовців.

Відразу кілька джерел видання підтвердили, що принаймні частину іноземних учасників Комісії Україна-НАТО здивувало не лише те, що вони "позитивно сприйняли" пропозицію Порошенка, але й те, що вони взагалі її обговорювали.

"Схоже, президент говорив розмито – не всі звернули увагу на його слова про новий формат. Виступ Порошенка справді був сприйнятий позитивно, але саме виступ, а не ця ідея", - зауважив один зі співрозмовників.

"Посли, виходячи з засідання, говорили протилежне – що Порошенко зміг уникнути всіх спірних моментів та пропозицій. Тобто цю ідею вони не почули", - зазначив ще один співробітник структур альянсу, який не був особисто присутній під час дискусії.

Співрозмовники також підтверджують, що заява Порошенка спричинила справжню бурю в альянсі і найбільше обурювалися деякі центральноєвропейські держави, які у нас часом зараховують до друзів Києва.

Як повідомляв УНІАН, члени Північноатлантичної ради "взяли до відома" прагнення України отримати план дій щодо членства, але не давали згоди з цього приводу.