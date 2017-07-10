Переговори щодо зброї треба вести з окремими країнами-членами НАТО - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг нагадав, що переговори щодо зброї треба вести з окремими країнами-членами НАТО, а не Альянсом як організацією. Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді.

Читайте такожНАТО сприяє посиленню стійкості України перед агресією Росії - Столтенберг "Ви мене спитали про зброю. НАТО як Альянс не володіє зброєю або спорядженням. Тому, це не залежить від НАТО як від Альянсу. Але, звичайно, союзники (члени) НАТО мають спорядження та різне озброєння. Я знаю, що ведуться перемовини між Україною і деякими союзниками НАТО з цього питання, і я також раніше сьогодні обговорював це з президентом - питання зброї, що ґрунтується на двосторонніх перемовинах та переговорах, які вже відбуваються", - сказав він.