У НАТО взяли до відома пропозиції Порошенка щодо початку діалогу про ПДЧ для України

У НАТО роз'яснили, що взяли до відома пропозиції Порошенка щодо початку діалогу стосовно отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ) з метою подальшого обговорення цієї пропозиції серед членів Альянсу.

Про це журналістам сказав речник Альянсу Пірс Казалет.

"Президент Порошенко сьогодні під час Комісії Україна-НАТО підняв це питання, а також під час його спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО. Генеральний секретар Єнс Столтенберг та посли Північноатлантичної ради взяли до уваги пропозиції Порошенка, щоби обговорити їх", - заявив речник.

Читайте такожУкраїна та НАТО почали дискусії щодо плану членства - ПорошенкоТакож він сказав, що "наразі Києвом головна увага приділяється реформі та модернізації оборонних та безпекових інституцій".

"НАТО підтримує ці зусилля, зокрема, за допомогою нашого Комплексного пакету допомоги. Це є пріоритетом", - підсумував Казалет.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Петро Порошенко на спільній з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції за результатами засідання Комісії Україна-НАТО заявив, що Україна та НАТО розпочали дискусії щодо запровадження Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ) для України.

«Україна чітко визначила своє політичне безпекове майбутнє. ВР проголосувала, а я як президент, як Верховний головнокомандувач підписав закон, який ставить наше майбутнє членство в НАТО як мету нашої міжнародної безпекової політики», - заявив він.

«Ми вважаємо за необхідне, і сьогодні на це чітко наголошували, щоби ми почали дискусію про запровадження membership action plan (План дій щодо членства – УНІАН), і наші пропозиції щодо початку дискусії були із задоволенням прийняті», - підкреслив президент.