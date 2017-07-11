Луценко знову звертатиметься до ВР з поданням на Дейдея та Лозового

Луценко заявляє, що знову звертатиметься до Верховної Ради з поданням про зняття недоторканності з народних депутатів України Євгена Дейдея («Народний фронт») та Андрія Лозового (Радикальна партія).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Луценко висловив обурення з приводу неприйняття сьогодні рішення парламенту щодо цих народних депутатів.

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Він зазначив: «Я казав, і ще раз кажу – ніхто не сховається ні за депутатським мандатом, ні на далеких островах – закон один для всіх».

«Якщо парламент не прийняв цього разу (рішення), то з вересня буде вимушений розглядати це питання повторно», - додав генпрокурор.

Він переконаний, що «рано чи пізно справедливість і законність буде панувати у цьому залі».

Зі свого боку, керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький зазначив, що доки не буде надана згода на притягнення до кримінальної відповідальності Дейдея, «слідство по даній особі не зможе рухатися жодним чином».

Він вважає, що до парламенту було надіслано «всі докази, які є достатніми для оголошення підозри».

Також Холодницький зазначив, що в парламенті почув, як кажуть «на чорне – біле, а на біле – чорне».

За його словами, ненадання згоди на затримання та арешт депутатів, які «обґрунтовано будуть підозрюватися у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання до 12 років позбавлення волі – це хабарництво – для Розенблата і Полякова свідчить про те, що це будуть чи не перші особи, відносно яких запобіжні заходи по таких злочинах не застосовуються».

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Холодницький підкреслив, що ненадання згоди на затримання і арешт цих депутатів може дозволити їм впливати на слідство та на знищення доказів у справі.

За його словами, також є ризики, що ці депутати можуть покинути територію України.

«На жаль, я, як прокурор, не побачив бажання всіх тих, хто кричав, що вони за притягнення злочинців до відповідальності», - наголосив Холодницький.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 липня, депутати позбавили депутатської недоторканності, але відмовилися дати згоду на затримання та арешт Максима Полякова («Народний фронт») та виключеного за власним бажанням зі складу фракції БПП Борислава Розенблата.

За даними прокуратури, в діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. доларів, в діях Полякова – ознаки зловживання впливом та хабарництва. Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламента законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину. Розенблат і Поляков відкидають всі звинувачення.