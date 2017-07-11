Рада позбавила Полякова недоторканості, але не погодилася на його затримання і арешт

Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності Максима Полякова («Народний фронт»), але відмовилася дати згоду на його затримання та арешт. За подання генерального прокурора Юрія Луценка про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, тобто позбавлення депутатської недоторканності Полякова проголосували 250 із 294 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Водночас парламент не дав згоду на затримання Полякова. За це рішення проголосували лише 125 (при необхідних мінімум 226 – УНІАН) із 269 народних депутатів.

Також ВР не підтримала третє подання про надання згоди на обрання стосовно Полякова запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту).

За це рішення проголосували лише 111 (при необхідних мінімум 226 – УНІАН) народних депутатів із 269, зареєстрованих в сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Полякова та Борислава Розенблата.

В діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму $280 тис., в діях Полякова – ознаки зловживання впливом та хабарництва. Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

Розенблат і Поляков відкидають всі звинувачення.

6 липня Комітет Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи парламенту назвав недостатньо обґрунтованими подання ГПУ щодо притягнення Полякова до кримінальної відповідальності.