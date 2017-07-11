Рада відмовилася позбавити Дейдея депутатської недоторканності

Верховна Рада України не змогла надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Народного фронту" Євгена Дейдея.

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Як передає кореспондент УНІАН, на підтримку подання проголосували 192 народних депутата із 295 зареєстрованих у сесійній залі.

При цьому жодного голосу "за" не дали фракція "Опозиційний блок", групи "Відродження" і "Воля народу", а від фракції Радикальній партії лише один депутат підтримав це подання.