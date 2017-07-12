Порошенко виступає за створення Міністерства у справі ветеранів

Президент України Петро Порошенко доручив уряду та парламенту проаналізувати можливість створення Міністерства у справі ветеранів. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час церемонії відкриття пам’ятного знаку «Козацький хрест борцям за волю» поблизу Свято-Воскресенського кафедрального собору УПЦ КП в Сумах.

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«За 2,5 роки в АТО взяли участь 300 тисяч українських воїнів… Хочу звернутися до Верховної Ради та уряду з дорученням проаналізувати можливість створення міністерства ветеранів, бо саме на їх прикладі мають виховуватися майбутні покоління захисників Вітчизни», - заявив він.

«Ми будемо втілювати цей досвід в життя для того, щоби найбільш достойні українські воїни, українські ветерани відчули справжнє ставлення до них українського народу та української держави», - додав президент.

Раніше повідомлялося, що депутати і військові ініціюють створення Міністерства у справах ветеранів.