Депутати і військові ініціюють створення Міністерства у справах ветеранів. Про це вони сказали під час круглого столу в прес-центрі Українських Новин.

"Щоб захистити добровольців, добробатов і ветеранів необхідно" створити Міністерство, визначити його функції. Тому що Міністерство охорони здоров'я, Міністерство Соціальної політики і Міністерство оборони не справляється зі своїми функціями ", - повідомив глава Ради "Всеукраїнської спілки ветеранів війни" Попович Володимир.

Депутат Ради Михайло Гаврилюк ( "Народний фронт") зазначив, що ситуація, що склалася в Україні спровокувала необхідність припинити безконтрольність в діях і ввести єдине централізоване управління бойовими операціями в зоні АТО, а також створити робочу групу і обговорити концепцію нового міністерства і донести їх до відповідного комітету .

У той же час, начальник управління екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України Тетяна Тимошенко сказала, що необхідно проаналізувати роботу вже створеної Державної служби у справах ветеранів і змінити перш за все роботу цієї структури. А Міністерство, в свою чергу, повинно мати свої функції, а не дублювати їх в уже створених органах. Наприклад, в Америці починають працювати з сім'ями бійців, ще до їх відправлення на фронт. Їх готують до змін, які будуть після повернення воїна додому. У нас же такого немає ".

Заступник глави ГО "Спілка ветеранів АТО Святошинського району міста Києва", координатор програм в БФ "Блага Надія" Топоренко Дмитро сказав про те, що у всьому хаосі проблем з якими стикаються добровольці потрібно прийти до конкретики, а саме потрібно створити орган, щоб існуючі організації , асоціації, фонди могли взаємодіяти і змінювати ситуацію, що склалася ".

В ході дискусії ініціатори Policy & Politics Platform відзначили, що в парламенті поточного скликання було зареєстровано 13 законопроектів про легалізацію добровольців, але був прийнятий тільки один.

В ході круглого столу прозвучала інформація від Сергєєва Кирила (почесний голова ГО "Товариство ветеранів АТО"), що законопроект про добровольців повинен бути зареєстрований депутатом Ігорем Лапін ( "Народний фронт") наступного тижня (19 - 23 червня). Адже статусу учасника недостатньо для отримання пільг. Для цього потрібно визнати добровольців - військовослужбовцями і зрівняти їх у правах. При цьому даний закон встановлює, що право на пільги і отримання статусу "учасник бойових дій" мають тільки ті бійці добровольчих формувань, які увійшли в офіційні структури правоохоронних органів та Збройних сил України.

Військові, в свою чергу, пропонують удосконалити систему видачі УБС і складати відкриті списки бійців добровольчих формувань, а також наполягають на тому, що в Міністерстві повинні бути реальні люди, які воювали, реальні добровольці.