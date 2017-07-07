Туск: Трамп налаштований більш оптимістично щодо Путіна, ніж Європа

Президент Європейської ради Дональд Туск, виступаючи 7 липня в Гамбурзі перед самітом «Групи 20», заявив, що у президента США Дональда Трампа більш оптимістичні, ніж в Європі, очікування щодо Росії і її президента Володимира Путіна, пише Радіо Свобода.

За словами Туска, існує багато питань щодо російсько-американських відносин у «президентську епоху Трампа і Путіна».

«Мої враження від зустрічі з Трампом полягає в тому, що він має набагато більш оптимістичні очікування від Росії і Путіна, ніж це є в Європі, і ніж, наприклад, у мене самого, але ми подивимося», – сказав Туск.

«Це, безумовно, буде дуже цікава конфронтація на тлі того, що ми чули у Варшаві, і яким буде факт і наслідки зустрічі між Трампом і Путіним», – заявив Туск.

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Туск назвав вчорашній виступ президента США Дональда Трампа у Варшаві «на диво багатообіцяючим» щодо трансатлантичного співтовариства і співпраці між Сполученими Штатами і Європою, де він говорив про спільні політичні й цивілізаційні традиції, а також про готовність захищати всю західну спільноту.

«Ми довго чекали, щоб почути ці слова від президента Трампа, але реальне питання в тому, чи були вони випадковими, чи новою політикою», – зазначив Туск.

Перша особиста зустріч президента США Дональда Трампа із президентом Росії Володимиром Путіним має відбутися у кулуарах саміту G20 у Гамбурзі 7 липня у другій половині дня. Як очікують, на переговорах обговорюватимуть, зокрема, питання України і Сирії.

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Перед цією зустріччю президент США вже прийняв минулого місяця у Вашингтоні президента України Петра Порошенка, український керівник також зустрівся тоді з іншими чільними американськими посадовцями і виклав їм українське ставлення до подій.