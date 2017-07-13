Порошенко припустив проведення наступних самітів Україна-ЄС у Донецьку та Ялті

Президент України Петро Порошенко припустив, що наступні саміти Україна-ЄС пройдуть у Донецьку та Ялті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час пленарного засідання саміту Україна-ЄС.

«Я маю надію, що колись ми проведемо наступні саміти Україна-ЄС, дозвольте мені висловити це припущення, – наступні саміти ми проведемо в Донецьку та в Ялті. Я б все можливе для цього зробив», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Києві відбувається пленарне засідання XIX саміту Україна - Європейський Союз.

У складі делегації Євросоюзу - президент Ради ЄС Дональд Туск, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, єврокомісари Сесілія Мальмстрьом і Йоганнес Ган.