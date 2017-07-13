Блокувальники трибуни намагаються зірвати розгляд питання по Добкіну - Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій звинуватив народних депутатів, які зранку блокують трибуну парламенту й серед яких був Єгор Соболєв (“Самопоміч”), у спробах зірвати розгляд питання про позбавлення недоторканності депутата від «Опозиційного блоку» Михайла Добкіна.

Як повідомляв УНІАН, спікер зазначив, що депутати затягують розгляд питання про внесення змін до держбюджету на 2017 рік для того, щоб не розглянути подання генпрокурора на Добкіна.

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У відповідь позафракційний народний депутат Юрій Левченко, який також блокував трибуну, зазначив, що ці звинувачення не відповідають дійсності. За його словами, ряд депутатів, серед яких і Соболєв, з самого ранку блокують трибуну з вимогою розгляду подання про зняття недоторканності з Добкіна, але Парубій не виносить це питання на розгляд.

За словами Левченка, спікер вчиняє так тому, що є домовленість з фракцією «Опозиційного блоку» з приводу того, що депутати від «Опоблоку» голосуватимуть за закон про Конституційний суд та за зміни до держбюджету, а вже після цього ВР надасть згоду лише на позбавлення Добкіна депутатської недоторканності, але не підтримає подання про його затримання та арешт.

У даний час біля трибуни парламенту стоять декілька народних депутата з мегафоном.

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Депутати продовжують розглядати зміни до держбюджету, в сесійній залі присутні прем'єр-міністр Володимир Гройсман та деякі члени уряду.

Як повідомляв УНІАН, розгляд у сесійній залі ВР подань Генпрокуратури щодо Добкіна заплановано на 17.00.

ГПУ просить розглянути питання про надання згоди на позбавлення депутатської недоторканності, затримання і арешт Добкіна, підозрюваного в змові групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові вартістю понад 220 млн грн.

12 липня Комітет ВР з питань Регламенту та організації роботи парламенту визнав мотивованим подання Генпрокуратури про зняття з Добкіна недоторканності, але недостатньо мотивованими подання про його затримання і арешт.