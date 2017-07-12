ГПУ клопотатиме в суді про повернення харківській громаді 78 гектарів землі - Луценко

18:05, 12 липня 2017
Суспільство
277 0

Генпрокуратура замовить експертизу для остаточної оцінки земельних ділянок у Харкові.

Подання стосовно Добкіна було внесено до парламенту 29 червня / фото УНІАН

Генеральна прокуратура клопотатиме в суді про повернення харківській громаді 78 га землі, які начебто були виділені незаконно під час керівництва в регіоні Михайла Добкіна.

Читайте такожЛуценко: справа Добкіна дуже схожа на справу Довгого

Про це сьогодні на засіданні Комітету Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту заявив генпрокурор Юрій Луценко, відповідаючи на запитання депутатів.

"Так, в ході розгляду справи (щодо Добкіна - УНІАН) у суді ми будемо заявляти клопотання, оскільки власником землі є харківська громада", - сказав Луценко.

Також він повідомив, що Генпрокуратура замовить експертизу для остаточної оцінки земельних ділянок, яку суму було недоотримано бюджетом під час їх продажу і яка сума збитків.

Як повідомляв УНІАН, подання стосовно Добкіна було внесено до парламенту 29 червня.

Прокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок у Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Луценко заявив, що ГПУ має достатньо доказів стосовно Добкіна, аби парламент підтримав подання про притягнення депутата до кримінальної відповідальності.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Подання Луценка на нардепів
Теги: #справа проти Добкіна#земля в Харкові