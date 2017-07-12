ГПУ клопотатиме в суді про повернення харківській громаді 78 гектарів землі - Луценко

Генеральна прокуратура клопотатиме в суді про повернення харківській громаді 78 га землі, які начебто були виділені незаконно під час керівництва в регіоні Михайла Добкіна.

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Про це сьогодні на засіданні Комітету Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту заявив генпрокурор Юрій Луценко, відповідаючи на запитання депутатів.

"Так, в ході розгляду справи (щодо Добкіна - УНІАН) у суді ми будемо заявляти клопотання, оскільки власником землі є харківська громада", - сказав Луценко.

Також він повідомив, що Генпрокуратура замовить експертизу для остаточної оцінки земельних ділянок, яку суму було недоотримано бюджетом під час їх продажу і яка сума збитків.

Як повідомляв УНІАН, подання стосовно Добкіна було внесено до парламенту 29 червня.

Прокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок у Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Луценко заявив, що ГПУ має достатньо доказів стосовно Добкіна, аби парламент підтримав подання про притягнення депутата до кримінальної відповідальності.