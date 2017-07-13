Активісти під ВР палять файєри та вимагають зняття недоторканності з Добкіна (фоторепортаж)

Активісти під будівлею Верховної Ради палять файєри та вимагають зняття недоторканності з народного депутата від “Опозиційного блоку” Михайла Добкіна.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 чоловіків зайняли частину проїжджої частини на вулиці Грушевського біля парламенту. Вони тримають прапори. Ці люди вдягнуті у футболки з написом “Національний корпус”. Вони також запалюють файєри.

Рух вулицею Грушевського в напрямку Європейської площі частково ускладнено.

Навпроти центрального входу до будівлі Верховної Ради, на площі Конституції, розмістилися ще близько 200 людей. Вони тримають прапори із символікою зокрема “Правого сектору”, ВО “Свобода” та “Руху нових сил”.

Частина з них також вимагає зняття недоторканності з депутатів. Вони принесли з собою трилітрові банки із “законсервованими” фото деяких депутатів, щодо яких прокуратура направила до ВР подання на зняття недоторканності.

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Активісти вимагають також ухвалення нового закону про вибори, проведення дострокових виборів до парламенту і скасування недоторканності взагалі.

Охорону будівлі Верховної Ради значно посилено десятками правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня Комітет ВР з питань регламенту та організації роботи парламенту ухвалив висновок щодо вмотивованості подання Генеральної прокуратури про зняття недоторканності з Добкіна, але недостатньої вмотивованості щодо можливості його затримання та арешту.

У висновку комітету йдеться, що подання про надання згоди на притягнення Добкіна до кримінальної відповідальності “є достатнім з точки зору поданих матеріалів, законним і вмотивованим, оскільки ініційовано і подано належним суб’єктом подання”, при цьому подання “має певні недоліки в частині обґрунтування”. Цей висновок комітету направляється голові Верховної Ради Андрію Парубію.

Водночас комітет визнав “недостатньо вмотивованим” подання щодо надання згоди на затримання Добкіна та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (арешту). Подання визнано “законним, оскільки ініційовано і подано належним суб’єктом подання, але недостатньо вмотивованим і обґрунтованим”. Ці висновки комітету також направляються голові ВР.

Подання на Добкіна було внесено до парламенту 29 червня. Прокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем і сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.