Рада розглядає зняття недоторканості з Добкіна (наживо)

Верховна Рада почала розгляд питання про надання згоди на позбавлення депутатської недоторканності, затримання і арешт народного депутата від «Опозиційного блоку» Михайла Добкіна.

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Його підозрюють у змові групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові вартістю понад 220 млн грн.

Перед початком розгляду подання на Добкіна до Верховної Ради прибули генеральний прокурор України Юрій Луценко і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

12 липня Комітет ВР з питань Регламенту та організації роботи парламенту визнав мотивованим подання Генпрокуратури про зняття з Добкіна недоторканності, але недостатньо мотивованими подання про його затримання і арешт.