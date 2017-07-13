Луценко і Холодницький прибули до Ради на розгляд зняття недоторканості з Добкіна

Генеральний прокурор України Юрій Луценко і керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький прибули до Верховної Ради. Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

Як відомо, о 17.00 парламент має розглядати питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від “Опозиційного блоку” Михайла Добкіна.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку активісти декількох партій під будівлею Верховної Ради палили файєри та вимагали зняття недоторканності з народного депутата від “Опозиційного блоку” Михайла Добкіна.

Також близько 100 чоловіків зайняли частину дороги на вулиці Грушевського біля парламенту. Вони тримали прапори і були вдягнуті у футболки з написом “Національний корпус”, а також запалювали файєри.