Президент України Петро Порошенко 17-19 липня здійснить державний візит до Грузії. Як повідомляє прес-служба глави держави, програмою візиту передбачені зустрічі Порошенка з президентом Грузії Гіоргі Маргвелашвілі, прем’єр-міністром Грузії Гіоргі Квірікашвілі, головою парламенту Грузії Іраклі Кобахідзе.

Планується підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення стратегічної співпраці між Україною та Грузією.

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Також глави двох держав відкриють роботу бізнес-форуму в м.Тбілісі.

Крім того, в рамках візиту президент України відвідає Автономну Республіку Аджарія, де зустрінеться з головою уряду Аджарії Зурабом Патардзе.

Запланована спільна участь президента України та Президента Грузії у роботі інвестиційного круглого столу в м.Батумі.