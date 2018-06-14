Ющенко і Тимошенко в Брюсселі: дотики, усмішки і погляд очі в очі (фоторепортаж)

Українська ГТС стала тією надвагомою причиною, яка змусила українських Президента і прем`єра не те що тривалий час перебувати під одним дахом, нехай він і Брюсселі, літати одним літаком, нехай хоч в один бік, а й демонструвати на людях приязні, милі стосунки - з дотиками, усмішками і поглядом очі-в очі...

А наобіцяли таки немало: прозорий газовий ринок, завершення реформ газового сектору до кінця 2011 року, незалежність оператора з транзиту газу, доступ третіх сторін до підземних сховищ газу на прозорих комерційних умовах.

Додому Президент і прем`єр повертались нарізно...

Дарина Терещенко, фото Миколи Лазаренка, УНІАН