Ющенко і Тимошенко в Брюсселі: дотики, усмішки і погляд очі в очі (фоторепортаж)
16:30, 23 березня 2009
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Знайшлася надвагома причина, яка змусила Президента і прем`єра не те що перебувати під одним дахом, хай і в Брюсселі, літати разом, хай хоч в один бік, а й демонструвати приязність...
Українська ГТС стала тією надвагомою причиною, яка змусила українських Президента і прем`єра не те що тривалий час перебувати під одним дахом, нехай він і Брюсселі, літати одним літаком, нехай хоч в один бік, а й демонструвати на людях приязні, милі стосунки - з дотиками, усмішками і поглядом очі-в очі...
Ферреро-Вальднер і Баррозу тішаться роллю миротворців
Вигляд зблизька (роздивіться краще: ви давно такого не бачили)
А наобіцяли таки немало: прозорий газовий ринок, завершення реформ газового сектору до кінця 2011 року, незалежність оператора з транзиту газу, доступ третіх сторін до підземних сховищ газу на прозорих комерційних умовах.