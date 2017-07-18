Франція слідом за Німеччиною закликала Росію засудити проект "Малоросія"

Франція закликає Росію засудити заяву ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка про створення «нової держави «малоросія». Як повідомляється на офіційному сайті МЗС Франції, про це йшлося на сьогоднішньому брифінгу в зовнішньополітичному відомстві.

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Зокрема, згідно з наведеним на сайті МЗС Франції фрагментом цього брифінгу, на запитання: «Лідер самопроголошеної «ДНР» Олександр Захарченко оголосив у вівторок про створення нової держави «малоросія». Чи є у вас реакція?», була така відповідь спікера: «Ми закликаємо Росію засудити цю заяву, що є порушенням Мінських угод і зраджує дух переговорів «нормандського формату». Росія повинна активізувати свої зусилля з припинення цього конфлікту».

Також у відповіді на це запитання було підкреслено: «Франція, як і раніше, прихильна повному відновленню суверенітету та територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів. Мінські угоди, підписані Росією та Україною, підтримані «нормандським форматом», а також Радою безпеки Організації Об'єднаних Націй, є єдиною основою, прийнятою всіма сторонами, для досягнення мирного й міцного врегулювання кризи між цими двома країнами».

Нагадаємо, раніше в російських ЗМІ з'явилося повідомлення, що ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко запропонував "замість України" створити "перехідну державу "малоросія". За словами Захарченка, "створення нової незалежної держави допоможе зупинити конфлікт на Донбасі".

Секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що заява терориста свідчить про намір президента РФ Володимира Путіна відновити просування військової агресії вглиб України.

У свою чергу представник України в робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук зазначив, що заява Захарченка блокує Мінський переговорний процес зі врегулювання ситуації на Донбасі.

Раніше заяву про створення "Малоросії" засудила Німеччина, яка також є членом "нормандської четвірки".