Гризлов про ідею Захарченка щодо "Малоросії": частина інформаційної війни

Ініціатива ватажка самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександра Захарченка про створення "Малоросії" "не вписується в Мінський процес" і відноситься до "інформаційної війни". Про це заявив повноважний представник Росії в Контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Борис Гризлов, передає РБК.

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"Ця ініціатива не вписується в мінський процес, я сприймаю це тільки як запрошення до дискусії, ніяких правовстановлюючих наслідків ця заява не має", - йдеться у заяві Гризлова.

На думку повпреда Росії в контактній групі, "пропозиція (щодо "Малоросії" - УНІАН.) має відношення до інформаційної війни та не є предметом реальної політики".

Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення нової "держави", "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником" України.

У свою чергу, в так званій Луганській народній республіці заявили, що не брали участь у засіданні про заснування "Малоросії", про яку раніше заявив ватажок бойовиків "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко.

Також джерела росЗМІ стверджують, що ініціатива про створення "Малоросії" йшла не від Суркова, і взагалі - Кремль нібито не в курсі.