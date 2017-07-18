"ЛНР" не в курсі створення "Малоросії": приєднуватися не збираються

У так званій Луганській народній республіці заявили, що не брали участь у засіданні про заснування "Малоросії", про яку раніше заявив ватажок бойовиків "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко. Про це повідомив один із сайтів бойовиків, цитуючи "голову Народної Ради ЛНР" Володимира Дегтяренко.

"Луганська Народна Республіка" не направляла своїх офіційних делегатів у Донецьк для участі у засіданні представників регіонів України. Більше того, ми навіть не були поінформовані про намір провести цей захід, з нами дане питання не узгоджувалося", – зазначив Дегтяренко.

Він підкреслив, що "на даний момент доцільність такого кроку викликає великі сумніви".

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"Адже подібні рішення можна приймати тільки з урахуванням думки самого народу. Крім того, на сьогоднішній день ми дотримуємося Мінських угод, альтернативи яким немає... Ми готові обговорити це питання у разі надходження пропозицій. Але, повторю ще раз, це питання не надходило на розгляд", – заявили в "ЛНР".

Як повідомляв УНІАН, раніше ватажок бойовиків Захарченко заявив про створення "Малоросії", яке, за його словами, має стати "наступником України". Президент України Петро Порошенко відреагував на такі заяви Захарченко і назвав його "лялькою" Кремля.

Представники РФ протягом останніх років, коментуючи збройний конфлікт на Донбасі, вживають термін «південний схід України». Кремлівські пропагандисти на початку конфлікту заявляли про намір захопити вісім областей України і створити так звану «Новоросію». Збройні сили України зупинили і блокували російських загарбників у Донецькій і Луганській областях, не дозволивши їм просунутися далі.