ЗМІ дізналися, чи був Кремль у курсі маревної ідеї Захарченка про "Малоросію"

Божевільна ідея ватажка "ДНР" Олександра Захарченка щодо створення чергової фейкової "держави" - "Малоросії" - нібито виявилася ініціативою його оточення й була несподіваною для Кремля. Про це заявили два близьких до адміністрації російського президента джерела РБК.

Для помічника Путіна Владислава Суркова, який опікується українським напрямком, ініціатива Захарченко була несподіванкою, стверджують джерела.

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"Ініціатива 100% йшла не від Суркова", — заявило РБК один з джерел. За його словами, з ідеєю виступило оточення ватажка "ДНР". "Адміністрація була не в темі. Це особиста ініціатива Захарченка та його наближених", — говорить інший співрозмовник видання.

Близький до Владислава Суркова експерт Олексій Чеснаков заявив ТАСС, що проект створення так званої Малоросії висунутий письменниками та блогерами, близькими до ватажка "ДНР", і в самій псевдореспубліці багато хто його вважають несерйозним. "Проект швидше літературний, ніж політичний. До реальної політики малоросійська ініціатива не має ніякого відношення", — сказав він. "Шум піднятий великий, але через місяць про "Малоросію" забудуть всі, включаючи авторів цієї ідеї", — зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення нового "держави", "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником" України.

У свою чергу, у так званій Луганській народній республіці заявили, що не брали участь у засіданні про заснування "Малоросії", про яку раніше заявив ватажок бойовиків "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко.