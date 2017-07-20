Порошенко побажав одужання "справжньому другу" Маккейну
Порошенко висловив підтримку сенатору.
Президент України Петро Порошенко побажав швидшого одужання американському сенатору Джону Маккейну, у якого діагностували пухлину мозку. Про це він написав у Twitter.
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"Щира підтримка серу Джону Маккейну, його сім'ї та родичам! Ми глибоко занепокоєні та бажаємо одужання нашому надійному та справжньому другу!", - написав Порошенко.
Sincere support to @SenJohnMcCain and his family and relatives! We care deeply and wish recovery of our reliable and true friend!— Петро Порошенко (@poroshenko) July 20, 2017
Як повідомляв УНІАН, Маккейн пообіцяв повернутися до роботи після лікування. Раніше 80-річний сенатор переніс операцію з видалення пятисантиметрового згустку крові над лівим оком. Аналіз тканин показав, що у Маккейна первинна пухлина мозку, відома як гліобластома.