Порошенко побажав одужання "справжньому другу" Маккейну

15:53, 20 липня 2017
Політика
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Порошенко висловив підтримку сенатору.

Петро Порошенко і Джон Маккейн / REUTERS

Президент України Петро Порошенко побажав швидшого одужання американському сенатору Джону Маккейну, у якого діагностували пухлину мозку. Про це він написав у Twitter.

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"Щира підтримка серу Джону Маккейну, його сім'ї та родичам! Ми глибоко занепокоєні та бажаємо одужання нашому надійному та справжньому другу!", - написав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Маккейн пообіцяв повернутися до роботи після лікування. Раніше 80-річний сенатор переніс операцію з видалення пятисантиметрового згустку крові над лівим оком. Аналіз тканин показав, що у Маккейна первинна пухлина мозку, відома як гліобластома.

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Теги: #Маккейн і Україна