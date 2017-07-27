Прокуратура Грузії заявила, що не видаватиме Черновецького Україні

Грузія не видасть Україні колишнього мера Києва Леоніда Черновецького у разі надходження запиту про його затримання та екстрадицію.

Про це йдеться в заяві прокуратури Грузії, повідомляє ТСН з посиланням на грузинське агентство Liberali.

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Наголошується, що Генпрокуратура України ще не направляла до Тбілісі запит про затримання і видачу Черновецького.

"У разі надходження вимоги про затримання та екстрадицію Леоніда Черновецького в Україну, вона не може бути виконана, оскільки Леонід Черновецький є громадянином Грузії і його передача в треті країни неприпустима", - повідомили в прокуратурі Грузії.

Як повідомляв УНІАН, що 26 липня слідчі Генеральної прокуратури отримали дозвіл суду на затримання екс-мера Києва Леоніда Черновецького.

Раніше, 14 липня, Черновецькому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.