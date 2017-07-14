ГПУ повідомила про підозру Черновецькому

16:42, 14 липня 2017
Політика
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ГПУ розслідує факт незаконного будівництва вертолітного майданчика в Києві, в результаті чого територіальній громаді Києва було завдано збитків на загальну суму понад 250 млн гривень.

УНИАН
 

Колишньому Київському міському голові Леоніду Черновецькому, в порядку передбаченому Кримінальними процесуальним кодексом України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

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"Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва об’єкту інженерної та транспортної інфраструктури (вертолітного майданчика) на Парковій дорозі в місті Києві за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ст. 356,ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-4 КК України. Завдяки системній і злагодженій роботі слідчих та процесуальних керівників у вказаному кримінальному провадженні, за співпраці з працівниками Міжрегіонального управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу великих платників ДФС, здобуто докази вчинення колишніми посадовими особами Київської міської ради кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Так, встановлено, що в результаті незаконних дій Черновецького, який діяв в інтересах невстановлених на даний час осіб з найближчого оточення колишнього президента України Віктора Януковича, що виразились у незаконному вилученні, зміні цільового призначення та передачі особливо цінних земель в оренду для будівництва так званого вертолітного майданчика на Парковій дорозі в місті Києві, заниженні орендної плати за землю, і як наслідок ̶ знищення об’єкта археологічної спадщини, чим територіальній громади міста Києва заподіяно збитки на загальну суму понад 250 млн грн.

За результатами розслідування, 14 липня Черновецькому, в порядку передбаченому Кримінальними процесуальним кодексом України, повідомлено про підозру у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Як повідомляв УНІАН, раніше ГПУ вручила підозру нардепу Добкіну.

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Теги: #підозра Черновецькому