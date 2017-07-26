Слідчі ГПУ отримали дозвіл на затримання екс-мера Києва Черновецького

Слідчі Генеральної прокуратури отримали дозвіл суду на затримання екс-мера Києва Леоніда Черновецького.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, відповідний дозвіл слідчі отримали 25 липня.

«25.07.2017 слідчими ГПУ отримано дозвіл суду на затримання Леоніда Черновецького з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - написала вона.

Сарган також нагадала, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва об’єкту інженерної та транспортної інфраструктури (вертолітного майданчика) на Парковій дорозі в місті Києві.

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14 липня Черновецькому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

«Ураховуючи, що підозрюваний ухиляється від слідства та його місцезнаходження не відоме, отримано дозвіл суду на його затримання», - написала Сарган.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.