"Удар ножем у спину": Саакашвілі в інтерв'ю прокоментував позбавлення українського громадянства

Скандал, що ставля через позбавлення громадянства, Саакашвілі пояснив "брудним союзом двох олігархів" проти нього. "Порошенку не вистачило ні мізків, ні досвіду, ні стриманості, щоб таку несосвітенну дурницю не зробити... самострілом займається, а не управлінням країною", - сказав він в інтерв'ю Бі-бі-сі.

Читайте також"Трамп був прав": Саакашвілі прокоментував звинувачення президента США на адресу УкраїниВін зазначив, що таким чином громадянства не позбавляють. Якщо є правові претензії, це робиться через суд, "тоді це було б сприйняття правового процесу".

"Робити це крадькома, коли я недовго був відсутній, означає, що влада зробила щось дуже неправильне, оскільки вона поспішали. Те, що ми бачили, нічого спільного з правовим процесом не мало", - зазначив Саакашвілі, додавши, що "це був боягузливий акт президента Порошенка, просто звичайний удар в спину ножем. Тут юридичні формулювання, по-моєму, абсолютно не мають ніякого значення".

Колишній президент Грузії вважає, що його позбавили громадянства, оскільки Порошенко розглядав його як найголовнішу проблему для утримання влади для нього і олігархів.

На питання про візит Порошенка в Грузію Саакашвілі відповів, що "він поїхав туди вирішувати свою проблему зі мною", оскільки йому там більше нічого не було цікаво. "Він намагався домовитися про екстрадицію мене до Грузії. Але в Грузію мене екстрадувати Іванішвілі не хоче, тому що там неможливо буде мене утримати в ув'язненні. Тому єдине, про що вони домовилися на секретній зустрічі в Урекі, яка тривала більше двох годин - що прокуратура Грузії робить запит, а Порошенко зробить вигляд, ніби прокуратура Грузії надала дані, які відрізняються від тих, що вони надали два або три роки тому", - сказав Саакашвілі.

Він зазначив, що було "багато історій, коли позбувалися різних політичних діячів люди, які хотіли правити вічно, висилали їх за кордон". "Я думаю, що Порошенко просто, мабуть, не вистачило ні мізків, ні досвіду, ні стриманості, щоб таку несосвітенну дурницю зробити. Він вчора прострілив себе і ще контрольний постріл зробив. Самострілом займається, а не управлінням країною", - сказав він.

Крім цього, Саакашвілі зазначив, що ніяких документів інших країн у нього немає. "У мене немає ніякого бажання їх брати. У мене є абсолютно законний паспорт України, який незаконно був скасований Порошенком. І законність буде відновлена", - висловив упевненість він.

Він виключив ймовірність того, що йому не вдасться повернутися в Україну. "Я це виключаю. Я обіцяв народу України повернутися, і я завжди виконую свої обіцянки", - уклав він.