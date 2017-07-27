У Києві під АП сталася сутичка між прихильниками Саакашвілі та поліцією (фото, відео)
Після бійки поліція пропустила в будівлю АП ініціативну групу.
У Києві під будівлею Адміністрації президента України відбулася сутичка між прихильниками позбавленого українського громадянства Михайла Саакашвілі та поліцією, передає "РБК-Україна".
Біля будівлі АП акцію протесту проводили близько сотні прихильників Саакашвілі. Після бійки поліція пропустила в будівлю АП ініціативну групу.
Як повідомляв УНІАН, у повідомленні ДМС прямо не зазначено, за що позбавили громадянства Саакашвілі.
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При цьому зазначається, що матеріали "щодо Міхеїла Саакашвілі надані Генеральною прокуратурою України, отримані від грузинської сторони, опрацьовані Державною міграційною службою України, спрямовані на розгляд Комісії з питань громадянства при президентові України, та в установленому порядку розглянуто на засіданні комісії".
Пізніше джерело в АП повідомило, що Саакашвілі позбавили громадянства України, тому що він приховав судимість.