Саакашвілі завтра збирається повернутися до України - ЗМІ

15:02, 27 липня 2017
Політика
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В даний час Саакашвілі перебуває в США.

Указ про припинення українського громадянства Саакашвілі не опублікують / фото УНІАН

Екс-голова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі, якого президент Петро Порошенко напередодні позбавив українського громадянства, в п'ятницю, 28 липня, планує повернутися до України. Про це "Стране" повідомили джерела в оточенні Саакашвілі.

Відзначається, що в даний час він знаходиться в США.

Як повідомляв УНІАН, у повідомленні ДМС прямо не зазначено, за що саме позбавили громадянства Саакашвілі.

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При цьому зазначається, що матеріали "щодо Міхеїла Саакашвілі надані Генеральною прокуратурою України, отримані від грузинської сторони, опрацьовані Державною міграційною службою України, спрямовані на розгляд Комісії з питань громадянства при президентові України, та в установленому порядку розглянуто на засіданні комісії".

Пізніше джерело в АП повідомило, що Саакашвілі позбавили громадянства України, тому що він приховав судимість.

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