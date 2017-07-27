Саакашвілі завтра збирається повернутися до України - ЗМІ
В даний час Саакашвілі перебуває в США.
Екс-голова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі, якого президент Петро Порошенко напередодні позбавив українського громадянства, в п'ятницю, 28 липня, планує повернутися до України. Про це "Стране" повідомили джерела в оточенні Саакашвілі.
Відзначається, що в даний час він знаходиться в США.
Як повідомляв УНІАН, у повідомленні ДМС прямо не зазначено, за що саме позбавили громадянства Саакашвілі.
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При цьому зазначається, що матеріали "щодо Міхеїла Саакашвілі надані Генеральною прокуратурою України, отримані від грузинської сторони, опрацьовані Державною міграційною службою України, спрямовані на розгляд Комісії з питань громадянства при президентові України, та в установленому порядку розглянуто на засіданні комісії".
Пізніше джерело в АП повідомило, що Саакашвілі позбавили громадянства України, тому що він приховав судимість.