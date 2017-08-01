Пентагон та Держдеп мають план надання Україні летального озброєння - WSJ

У міністерстві оборони та в Державному департаменті Сполучених Штатів Америки розробили план щодо надання Україні летальних оборонних видів озброєнь.

Про це в понеділок, 31 липня, повідомляє американське видання The Wall Street Journal з посиланням на свої неназвані джерела в американській владі, передає Deutsche Welle.

Згідно з інформацією WSJ, ідеться насамперед про протитанкові комплекси та інші види оборонних озброєнь задля боротьби з підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі. Тепер план має бути затверджений Білим домом.

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Водночас один із високопоставлених представників адміністрації Дональда Трампа заявив виданню, що поки що жодного рішення щодо постачання Україні цих видів оборонних озброєнь не ухвалювали. Так само як і не було дискусії щодо цих пропозицій під час наради в Білому домі, що відбулася минулого тижня й присвячувалася російській тематиці. За словами посадовця, Трамп не отримував щодо планів надання Україні озброєнь жодної інформації, тож його позиція з цього питання невідома.

Водночас речниця Пентагону повідомила, що в американському оборонному відомстві поки що "не визначились" щодо можливості надання Україні "летальних оборонних озброєнь". Утім, як заявили WSJ анонімні чиновники, міністр оборони США Джеймс Меттіс затвердив цей план.

"Саме вчасно", – так відреагував сенатор Джон Маккейн на повідомлення про плани надання зброї Україні у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, генерал військово-повітряних сил США Пол Селва заявив, що підтримує надання летальної оборонної допомоги з безпеки Україні, й Міністерство оборони США активно займається цим питанням на міжвідомчому рівні.