Військові США готові надати летальне озброєння Україні

Генерал військово-повітряних сил США Пол Селва заявив, що підтримує надання летальної оборонної допомоги з безпеки Україні, й Міністерство оборони США активно займається цим питанням на міжвідомчому рівні.

У своїх свідченнях перед Комітетом Сенату з питань збройних сил на слуханнях, присвячених затвердженню його на посаду заступника голови Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США, Селва рішуче підтримав надання летальної зброї Україні, передає "Голос Америки".

"Хоча обороноздатність України посилилась завдяки навчанням США, Україна все ще не має достатніх можливостей, оскільки її супротивник більш технологічно просунутий", - наголосив генерал США.

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"Генерал Селва сказав Комітету Сенату з питань збройних сил, що командування США в Європі і Об’єднаний комітет начальників штабів ЗС виступають за надання летальної військової допомоги Україні", - пише у своєму Twitter експерт Інституту США Brookings та колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

Gen Selva tells SASC that US European Command & Joint Chiefs of Staff have advocated for providing lethal military assistance to #Ukraine. — Steven Pifer (@steven_pifer) July 18, 2017

"Я чув, що це не тільки Об’єднаний комітет начальників штабів - існує міжвідомчий консенсус, але рішення залишається за Білим домом", - відповів Пайферу у Twitter Майкл Карпентер, голова аналітичного центру Пенна-Байдена та колишній високопосадовець Міністерства оборони США.

I've heard it goes beyond Joint Staff & there is interagency consensus to support arming #Ukraine, but the decision rests with White House. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) July 18, 2017

В своїх свідченнях перед Комітетом Сенату генерал Селва також погодився з генералом США Джозефом Данфордом, головою Об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США, в тому, що найбільшою загрозою для національної безпеки США є Росія. "На сьогодні, я вважаю, що Росія - найбільша загроза для нашої національної безпеки", - зазначив він.

"Хоча Північна Корея, Іран та ІДІЛ мають очевидні ворожі наміри і становлять регіональну та глобальну загрози, жодна з них не загрожує існуванню нашої країни. Росія та Китай перебувають в іншій категорії; вони можуть залучити Сполучені Штати по всьому спектру ядерного та традиційного конфлікту. Вони продовжують невідступно інвестувати до повного спектру сучасних інструментів. Чому Росія є більш негайною загрозою – так це через ядерні можливості, демонстрацію агресивної поведінки та готовність застосовувати військову силу", - пояснив генерал.

Як повідомляв УНІАН, 29 червня Комітет Сенату США схвалив заходи щодо стримування Росії, вони включають поставки летального озброєння Україні.