Комітет Сенату США схвалив заходи щодо стримування Росії: включають поставки летального озброєння Україні

Комітет Сенату з питань збройних сил закликав до нових заходів з протидії ворожим діям Росії за кордоном.

Серед цих заходів – розробка нової програми створення наступальної ракетної зброї наземного базування, заборона на використання Пентагоном програмного забезпечення російської компанії й вимога про те, щоб Пентагон звітував перед законодавцями про російську гібридну війну, передає "Голос Америки".

Підготовлений комітетом варіант законопроекту про асигнування на національну оборону на 2018 рік, схвалений у середу ввечері, також передбачає надання Україні допомоги у сфері безпеки в розмірі 500 мільйонів доларів для боротьби з проросійськими сепаратистами, включаючи поставки летального озброєння.

Він також подовжує заборону на пряме співробітництво Пентагону з російськими військовими, введену після анексії українського Криму в 2014 році.

Крім того, комітет схвалив виділення 4,6 мільярда доларів на Європейську ініціативу стримування – проект Пентагону, націлений на зміцнення безпеки на східному фланзі Європи.

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Близько 100 мільйонів доларів з цієї суми підуть на підтримку спільної програми, в рамках якої Пентагон допомагає країнам Балтики "підвищити свою опірність й наростити потенціал для стримування російської агресії", - йдеться в короткому описі законопроекту, опублікованому комітетом.

Цій ініціативі передували висновки високопоставлених представників американської розвідки про те, що російська влада намагалася вплинути на президентські вибори в США на користь президента Дональда Трампа.

Комітет вказав на ці зусилля як на одну з причин своєї жорсткої позиції щодо Москви.

"Комітет вважає, що Сполучені Штати повинні вжити додаткових заходів для стримування російської агресії, навіть за її межами або в кіберпросторі, – йдеться в описі законопроекту. – Росія продовжує окупувати Крим, дестабілізувати ситуацію в Україні, загрожує нашим союзникам [НАТО], порушує Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (РСМД) і підтримує режим Асада в Сирії".

"У рамках безпрецедентної атаки на наші основні інтереси й цінності Росія проводила активну цілеспрямовану кампанію з підриву репутації американської демократії з метою вплинути на результати президентських виборів 2016 року", – зазначили члени комітету.

Законопроект санкціонує виділення 65 мільйонів доларів на програму досліджень й розробки ракети середньої дальності наземного базування, щоб почати скорочувати розрив, що виник унаслідок порушення Росією договору про РСМД, але так, щоб це не було порушенням договору з боку США.