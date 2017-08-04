У Солом'янському райсуді почалося засідання щодо стягнення застави Полякова у дохід держави

Розпочалося засідання Солом'янського райсуду Києва, де суд розглядає клопотання прокурорів САП про стягнення застави народного депутата Максима Полякова у дохід держави.

Читайте такожДепутату Полякову не наділи електронний браслетПрокурори кажуть, що клопотання обомовлене невиконанням Поляковим умов запобіжного заходу (не прийшов до відділу поліції, щоб на нього одягли електронний браслет).

Адвокати попросили час на ознайомлення з цим клопотанням.

Слідча суддя оголосила перерву у засіданні для ознайомлення підозрюваним і його адвокатами з клопотанням САП.

Наступне засідання призначено на 14:30, 8 серпня

Як повідомляв УНІАН, 21 липня Солом’янський районний суд обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 304 тис. грн. Також суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва та Умані без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати всі паспорти для виїзду за кордон.

1 серпня стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Солом'янського районного суду Києва з клопотанням стягнути до держбюджету внесену за Полякова заставу через відмову носити електронний браслет і здати паспорти.

Поляков підозрюється у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 ("одержання хабара") Кримінального кодексу. 11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.