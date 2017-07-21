Полякову обрали заставу у 304 тисячі гривень, але вносити він її не збирається

Народному депутату Максиму Полякову обрано запобіжний захід у вигляді застави у 304 тис. грн, проте вносити він її не збирається, оскільки вважає ухвалу суду неконституційною.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Солом’янського районного суду Тарас Оксюта виніс ухвалу, згідно з якою Поляков в п’ятиденний термін має внести на рахунок суду у Держказначействі 304 тис. грн., що становить 190 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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Окрім того, суд поклав на підозрюваного обов’язок носити електронний засіб контролю, прибувати за вимогою до слідчого, детектива, прокурора та суду. Не відлучатися з міста Києва та міста Умані без дозволу слідчого, детектива, прокурора або суду. Повідомляти їх про зміну свого місця проживання та місця роботи. А також здати всі свої паспорти: громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на в’їзд-виїзд з України.

Крім того, Полякова зобов’язали утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні. Термін дії даної ухвали — до 19 серпня.

Разом з тим підозрюваний Поляков заявив журналістам, що не збирається виконувати ухвалу суду, оскільки вона, на його думку, неконституційна. Він пояснив, що неконституційність ухвали полягає в тому, що заборона без дозволу переміщатися населеними пунктами є обмеженням депутатських повноважень, на що Верховна Рада згоду не давала. А оскільки він визнає всю ухвалу незаконною, то не збирається і вносити заставу і здавати паспорти. Єдине, на що Поляков погодився — утриматись від спілкування із зазначеними в ухвалі особами, проте додав, що це його власне рішення, оскільки він прагне розслідування своєї справи.

“Питання не в заставі. Я не хочу порушувати Конституцію України, а суддя прийняв рішення, яке прямо порушує Конституцію. А не спілкуватися зі свідками я прийняв рішення ще раніше. А от намагання обмежити повноваження народного депутата прямо суперечить Конституції”, - сказав Поляков.

Нагадаємо, що прокурори просили заставу для Полякова у 505 тис. грн. Окрім цієї, всі інші вимоги прокуратури суд задовольнив.

Як повідомляв УНІАН, Поляков підозрюється у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України. Його підозрюють в отриманні хабара за сприяння іноземної компанії в здійсненні видобутку бурштину.