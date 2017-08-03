Невиконання Поляковим рішення суду про електронний браслет передбачає кримінальну відповідальність - НАБУ
В НАБУ попередили Полякова, що відмова вдягати електронний браслет передбачає кримінальну відповідальність.
Невиконання народним депутатом України Максимом Поляковим (фракція «Народний фронт») рішення суду про вдягнення електронного браслету передбачає кримінальну відповідальність. Про це йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро України у Facebook.
Читайте такожСАП звернулась до суду з клопотанням стягнути заставу Полякова до держбюджету – Холодницький«Національне антикорупційне бюро України з повагою та розумінням ставиться до почуттів осіб, стосовно яких детективи Бюро здійснюють досудове розслідування. Народний депутат, як і будь-який громадянин України, має право захищати свою честь та гідність у суді, висловлювати незгоду з діями правоохоронних органів, оскаржувати судові рішення у встановленому законом порядку. Однак, нескасоване рішення суду має бути виконаним. Умисне невиконання рішення суду, відповідно до ст.382 Кримінального кодексу України, тягне за собою кримінальну відповідальність», - зазначили у НАБУ і додали, що детективи багаторазово та у різний спосіб інформували Полякова про необхідність з’явитися для виконання рішення суду і вдягти електронний браслет.
Як повідомляв УНІАН, 21 липня Солом’янський районний суд обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 304 тис. грн. Також суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва та Умані без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати всі паспорти для виїзду за кордон.
1 серпня стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Солом'янського районного суду Києва з клопотанням стягнути до держбюджету внесену за Полякова заставу через відмову носити електронний браслет і здати паспорти.
Поляков підозрюється у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу. 11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.
***19 червня детективи НАБУ затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів, наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова та Борислава Розенблата.
Слідство встановило щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, в результаті якої затримані особи, діючи в інтересах вказаних народних депутатів, отримали від представника іноземної компанії неправомірну вигоду на загальну суму понад $300 тис.
За даними слідства, ці кошти було використано для підготовки законопроектів, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр, органів місцевого самоврядування, суду та прокуратури з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.