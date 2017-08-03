Невиконання Поляковим рішення суду про електронний браслет передбачає кримінальну відповідальність - НАБУ

Невиконання народним депутатом України Максимом Поляковим (фракція «Народний фронт») рішення суду про вдягнення електронного браслету передбачає кримінальну відповідальність. Про це йдеться у повідомленні Національного антикорупційного бюро України у Facebook.

Читайте такожСАП звернулась до суду з клопотанням стягнути заставу Полякова до держбюджету – Холодницький«Національне антикорупційне бюро України з повагою та розумінням ставиться до почуттів осіб, стосовно яких детективи Бюро здійснюють досудове розслідування. Народний депутат, як і будь-який громадянин України, має право захищати свою честь та гідність у суді, висловлювати незгоду з діями правоохоронних органів, оскаржувати судові рішення у встановленому законом порядку. Однак, нескасоване рішення суду має бути виконаним. Умисне невиконання рішення суду, відповідно до ст.382 Кримінального кодексу України, тягне за собою кримінальну відповідальність», - зазначили у НАБУ і додали, що детективи багаторазово та у різний спосіб інформували Полякова про необхідність з’явитися для виконання рішення суду і вдягти електронний браслет.

Як повідомляв УНІАН, 21 липня Солом’янський районний суд обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 304 тис. грн. Також суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва та Умані без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати всі паспорти для виїзду за кордон.

1 серпня стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Солом'янського районного суду Києва з клопотанням стягнути до держбюджету внесену за Полякова заставу через відмову носити електронний браслет і здати паспорти.

Поляков підозрюється у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу. 11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.

***19 червня детективи НАБУ затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів, наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова та Борислава Розенблата.

Слідство встановило щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, в результаті якої затримані особи, діючи в інтересах вказаних народних депутатів, отримали від представника іноземної компанії неправомірну вигоду на загальну суму понад $300 тис.

За даними слідства, ці кошти було використано для підготовки законопроектів, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр, органів місцевого самоврядування, суду та прокуратури з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.