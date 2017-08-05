Порошенко: на відновлення боєздатності Повітряних сил виділено мільярд гривень

Президент Петро Порошенко заявляє, що на відновлення боєздатності, утримання та експлуатацію озброєння та техніки Повітряних сил ЗСУ з держбюджету виділено 1 млрд грн.

Читайте такожПорошенко на винищувачі МіГ-29 прилетів привітати військових льотчиків зі святом (відео)Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ в ході робочої поїздки до Вінницької області.

«На відновлення боєздатності, утримання та експлуатації та ремонт озброєння і військової техніки Повітряним силам України виділено з державного бюджету понад 1 млрд грн», - заявив Порошенко.

«Бойовий склад вже поповнили відремонтовані та модернізовані літаки, зенітні, ракетні та радіолокаційні комплекси», - додав глава держави.

«Впродовж першого півріччя після модернізації та ремонту до бойових військових частин вже поставлені літаки Су-24М, Су-25М1, Су-27БМ1, Міг-29, Ан-26, Л-39, радіолокаційні комплекси «Малахіт», «Пелікан» тощо», - додав Порошенко.