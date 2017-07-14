Порошенко про затримання керівництва Львівського бронетанкового заводу: "Нікому не дозволю обкрадати армію"

Президент України Петро Порошенко прокоментував затримання низки посадових осіб Збройних сил України та ДП «Львівський бронетанковий завод» за підозрою у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, заявивши, що нікому не дозволить обкрадати армію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час виступу на Львівському бронетанковому заводі.

«Я нікому не дозволю обкрадати армію, нікому не дозволю гріти руки на поставках до Збройних сил. Український народ віддає останнє і красти на цьому не дозволено нікому. Це позиція моя, це позиція правоохоронних органів», - заявив він.

Читайте такожПосадовців ЗСУ та Львівського бронетанкового заводу затримано за розтрату 28,5 мільйонів

«Це в повній мірі відноситься до діючого керівництва заводу. Два місяці працювали правоохоронні органи. Саме сьогодні робляться відповідні процесуальні дії, віддаючи шану і повагу працівникам заводу», - підкреслив глава держави.

«Я хотів би подякувати службі внутрішньої безпеки «Укроборонпрому», де 41 кримінальна справа порушена за матеріалами служби безпеки, передані в прокуратуру, значна кількість знаходиться вже в судах, попереджена крадіжка 631 млн гривень. Ми і далі будемо демонструвати нашу рішучість у боротьбі з корупцією», - резюмував Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, у Львові сьогодні вранці директора та заступника директора Львівського бронетанкового заводу затримали працівники Національного антикорупційного бюро України у супроводі поліції.