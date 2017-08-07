У Польщі немає інформації про зростаючий націоналізм в Україні - Ващиковський

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський не згоден з тим, що на заході Україні посилюються "націоналістичні тенденції".

Про це повідомив в інтерв'ю російському виданню "Коммерсантъ", відповідаючи на відповідне запитання журналіста.

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"Я не погоджуся. Один із моїх заступників кілька днів тому був у Львові. І у нас немає інформації про зростаючий націоналізм в Україні. Звичайно, конфлікт підігріває антиросійські настрої по всій території України. Але зростання націоналізму, в тому числі антипольського, ми не бачимо", – сказав він.

Також Ващиковський зазначив, що Україна "неусвідомлено намагається сформулювати, знайти свою історичну ідентичність, щоб закласти основу для патріотизму".

"Але наша порада: не будуйте історичну ідентичність на особі, наприклад, Шухевича. Від цього можуть постраждати європейські прагнення України", - заявив глава МЗС Польщі.

Також він зазначив, що у спільній історії Польщі та України є особистості, які зробили багато добра.

Коментуючи свої слова про те, що "з Бандерою Україна в Європу не увійде" Ващиковський зазначив, що як і раніше чекає можливості відновити цю дискусію з Україною.

"Я як і раніше чекаю можливості відновити з українцями цю дискусію. Є ж у нас досвід примирення з німцями. Чекаємо відповіді від України. В той же час можу сказати, що для поляків, хоча вони в курсі цієї проблеми, вона не ключова. Ми пам'ятаємо. Ми не забудемо про Волинську різанину, ми знаємо, що йде прославлення УПА. Але це не означає, що ми забудемо, наскільки незалежна і суверенна Україна важлива для безпеки в нашій частині Європи. Ми як і раніше готові співпрацювати з Україною та підтримувати її", - сказав польський міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Україна не зможе увійти в Європу доти, поки не буде вирішено історичні питання і питання статусу польських меншин.

Зазначимо, що Ващиковський по суті повторив слова голови правлячої партії Польщі "Право і Справедливість" Ярослава Качиньського, який вважає, що глорификация імені Степана Бандери в Україні може зашкодити євроінтеграційним прагненням України.