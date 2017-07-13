ГПУ зацікавилася розкраданням 100 мільйонів гривень на розпіареному Яценюком проекті "Стіна"

Департамент з розслідування особливо важливих справ в сфері економіки Генеральної прокуратури України (ГПУ) виявив злочинну схему розтрати з привласненням бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Це сталося під час проведення закупівель товарів, робіт та послуг в інтересах Державної прикордонної служб (ДПС) України. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Читайте такожРосіяни зможуть в'їхати в Україну тільки після попередньої реєстрації - Турчинов"Протягом 2016-2017 років, внаслідок вищевказаної протиправної діяльності службових осіб ДПС та суб’єктів господарської діяльності приватного сектору економіки під час виконання робіт по інженерно-технічному облаштуванню україно-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення АТО та АР Крим (проект «Стіна»), шляхом придбання на користь державного органу товарів, робіт та послуг, здійснено розтрату та привласнення бюджетних коштів в сумі понад 100 млн грн", - написала вона.

За її даними, на даний час проводиться комплекс невідкладних слідчих дій, вилучено речові докази, що підтверджують причетність посадових осіб ДПС та вказаних суб’єктів господарювання до здійснення протиправної діяльності.

Досудове розслідування триває.