Підписи Саакашвілі в анкеті на громадянство і документах Одеської ОДА не співпадають

Підпис у анкеті на отримання українського громадянства, яку нібито заповнив Михеїл Саакашвілі, не такий, який він ставив під документами під час роботи головою Одеської обласної держадміністрації (ОДА).

Читайте такожСаакашвілі у Вільнюсі: литовське громадянство не потрібно, я повинен повернути українськеТакий висновок можна зробити з одного з останніх документів, підписаних Саакашвілі на посаді, і якій "Українській правді" передав експерт центру "Ейдос" Гліб Каневський.

Підпис, який він проставив, написаний кирилицею. Підпис, який міститься в анкеті – зроблений грузинською мовою.

У переданому виданню листі Саакашвілі звітує перед Кабміном, який на той час очолював Володимир Гройсман, як ОДА розглянула звернення нардепа Сольвара щодо причетності Труханова до трагедії 2 травня в Одесі.

У листі Саакашвілі також виправляв помилки і закреслив "З повагою".

Раніше Саакашвілі заявляв, що підпис у копії анкети на отримання українського громадянства, яку було раніше оприлюднено, належить не йому. "Це - не мій підпис і не мною заповнена анкета", - заявив Саакашвілі. Він також вимагав "негайно провести графічну експертизу".

Як повідомляв УНІАН, 26 липня стало відомо, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА позбавили громадянства України.

Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише на наступний день. Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.