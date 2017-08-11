Саакашвілі приїхав до Угорщини скупатися в озері Балатон
10:17, 11 серпня 2017Політика
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В Угорщину Міхеїл Саакашвілі приїхав з сім'єю.
Біля пам'ятника угорському королю Андрашу та українській княгині Анастасії \ facebook Mikheil Saakashvili
Колишній голова Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі повідомив, що приїхав з родиною в Угорщину.
Читайте такожСаакашвілі у Вільнюсі: литовське громадянство не потрібно, я повинен повернути українське"Поїхали з сім'єю на озеро Балатон. Біля пам'ятника угорському королю Андрашу та його дружині, українській княгині Анастасії", - написав Саакашвілі на своїй сторінці в соцмережі.
Як повідомляв УНІАН, в ГПУ заявили, що Саакашвілі може в'їхати в Україну тільки при наявності візи.
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