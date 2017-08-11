Саакашвілі приїхав до Угорщини скупатися в озері Балатон

Колишній голова Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі повідомив, що приїхав з родиною в Угорщину.

Читайте такожСаакашвілі у Вільнюсі: литовське громадянство не потрібно, я повинен повернути українське"Поїхали з сім'єю на озеро Балатон. Біля пам'ятника угорському королю Андрашу та його дружині, українській княгині Анастасії", - написав Саакашвілі на своїй сторінці в соцмережі.

Як повідомляв УНІАН, в ГПУ заявили, що Саакашвілі може в'їхати в Україну тільки при наявності візи.