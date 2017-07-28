У Європарламенті пропонують обговорити надання Саакашвілі громадянства Литви

Депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс пропонує обговорити можливість надання громадянства Литви колишньому президенту Грузії і колишньому губернатору Одеської області Міхеїлу Саакашвілі, повідомляє baltnews.lt.

Читайте також"Удар ножем у спину": Саакашвілі в інтерв'ю прокоментував позбавлення українського громадянстваНа думку Пятраса Ауштрявічюса, насамперед Міхеїлу Саакашвілі треба надати хоча б дозвіл на проживання в Литві. Тут Саакашвілі міг би заснувати компанію, що надає консультації або політичний аналіз. Надання литовського громадянства дозволить Саакашвілі здійснювати діяльність в Європі.

"Надання громадянства Литви – складна справа, його правове регламентування – суворе. Але не відкидаю й такої можливості. Мені здається, що президент Валдас Адамкус точно міг би стати тією людиною, яка замовила б слово за колишнього керівника Грузії", - вважає Пятрас Ауштрявічюс.

Колишній дипломат консерватор Жигимантас Павиленіс теж вважає, що Литва могла б прийняти грузинського політика, однак про це повинен попросити сам Міхеїл Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі позбувся грузинського громадянства в 2015 році. Після цього він отримав українське громадянство, проте 27 липня в адміністрації українського президента підтвердили, що Порошенко підписав указ про позбавлення Міхеїла Саакашвілі громадянства України.