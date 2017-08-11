Глава "Укравтодору" розсекретив свою зарплату, коментуючи надбавку у 900%

Глава "Укравтодору" Славомир Новак заявив, що його середня заробітна плата складає 100 тисяч гривень. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"У цьому році Кабінет Міністрів визначив мені посадовий оклад 13 тис. грн, а також передбачив надбавку. Разом у середньому моя заробітна плата становить 100 тис. грн після відрахування податків. Які, до речі, сплачую в Україні", - йдеться у його повідомленні.

Новак каже, що усім співробітникам "Укравтодору" ще в січні підвищили заробітну плату.

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Раніше стало відомо, що голові "Укравтодору" Новаку підняли зарплату на 900%. У Мінінфраструктури пояснили, чому так зросла зарплата Новака: це надбавка за інтенсивність праці до 300% посадового окладу; надбавка за виконання особливо важливої роботи – ще 300% посадового окладу і премія – ще плюс 300% окладу.

У свою чергу, міністр інфраструктури Омелян назвав 900% надбавки до зарплати Новака запобіжником корупції.