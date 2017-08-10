Омелян назвав 900% надбавки до зарплати голови "Укравтодору" запобіжником корупції
Міністерство пішло шляхом надбавок до зарплати, оскільки не має інших необхідних механізмів збільшити платню до ринкового рівня.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян пояснив рішення міністерства про надбавку в 900% до зарплати в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг "Укравтодор" Славоміра Новака необхідністю запобігти корупції. Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Що нам краще: мати злодія, чи мати нормального фахівця? Однозначно нормального фахівця. І ринкова зарплата є одним з запобіжників для того, щоб люди думали про роботу, а не про якісь ліві доходи. Ми бачимо, що у випадку з Балчуном висока зарплата не спрацювала. Тепер будуть розслідування, сподіваюсь, вони будуть завершені гучними судовими справами", - сказав Омелян.
За його словами міністерство пішло шляхом надбавок, оскільки не має інших необхідних механізмів.
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"Міністерство інфраструктури ще з самого початку виступило з ініціативою ринкових зарплат керівникам найбільших підприємств України. У випадку "Укравтодору", це державна служба. У нас немає можливості встановити ринкові механізми, тому ми пішли шляхом надбавок. Я вважаю і глибоко в цьому переконаний, що пан Новак абсолютно якісна людина на своїй посаді. Це колишній міністр інфраструктури з величезним досвідом і в політичний, і в реальній сфері. Він отримує досить низьку зарплату, якщо порівняти з тими обсягами відповідальності, яку він має", - пояснив свою позицію глава міністерства.
При цьому Володимир Омелян не назвав точної суми, яка на даний момент виплачується Славомиру Новаку.
"З мого боку це буде некоректно коментувати. Я можу підтвердити, що у нього зарплата вища, ніж у керівників державних агентств. Це було політичне рішення, яке було прийняте Кабміном і це була одна з його умов працевлаштування в Україні", - підсумував Омелян.
Раніше стало відомо, що голові "Укравтодору" Славомиру Новаку підняли зарплату на 900%. У Мінінфраструктури пояснили, чому так зросла зарплата Новака: це надбавка за інтенсивність праці до 300% посадового окладу; надбавка за виконання особливо важливої роботи – ще 300% посадового окладу і премія – ще плюс 300% окладу.