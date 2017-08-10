Омелян назвав 900% надбавки до зарплати голови "Укравтодору" запобіжником корупції

Міністр інфраструктури Володимир Омелян пояснив рішення міністерства про надбавку в 900% до зарплати в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг "Укравтодор" Славоміра Новака необхідністю запобігти корупції. Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Що нам краще: мати злодія, чи мати нормального фахівця? Однозначно нормального фахівця. І ринкова зарплата є одним з запобіжників для того, щоб люди думали про роботу, а не про якісь ліві доходи. Ми бачимо, що у випадку з Балчуном висока зарплата не спрацювала. Тепер будуть розслідування, сподіваюсь, вони будуть завершені гучними судовими справами", - сказав Омелян.

За його словами міністерство пішло шляхом надбавок, оскільки не має інших необхідних механізмів.

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"Міністерство інфраструктури ще з самого початку виступило з ініціативою ринкових зарплат керівникам найбільших підприємств України. У випадку "Укравтодору", це державна служба. У нас немає можливості встановити ринкові механізми, тому ми пішли шляхом надбавок. Я вважаю і глибоко в цьому переконаний, що пан Новак абсолютно якісна людина на своїй посаді. Це колишній міністр інфраструктури з величезним досвідом і в політичний, і в реальній сфері. Він отримує досить низьку зарплату, якщо порівняти з тими обсягами відповідальності, яку він має", - пояснив свою позицію глава міністерства.

При цьому Володимир Омелян не назвав точної суми, яка на даний момент виплачується Славомиру Новаку.

"З мого боку це буде некоректно коментувати. Я можу підтвердити, що у нього зарплата вища, ніж у керівників державних агентств. Це було політичне рішення, яке було прийняте Кабміном і це була одна з його умов працевлаштування в Україні", - підсумував Омелян.

Раніше стало відомо, що голові "Укравтодору" Славомиру Новаку підняли зарплату на 900%. У Мінінфраструктури пояснили, чому так зросла зарплата Новака: це надбавка за інтенсивність праці до 300% посадового окладу; надбавка за виконання особливо важливої роботи – ще 300% посадового окладу і премія – ще плюс 300% окладу.