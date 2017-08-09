Глава "Укравтодору" отримував 900% надбавки до зарплати (документ)

Главі "Укравтодору" Славомиру Новаку підняли зарплату на 900%. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Сергій Мальнев, опублікувавши документ від Мінінфраструктури.

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Так, у міністерстві інфраструктури пояснили, чому так зросла зарплата Новака: це надбавка за інтенсивність праці у 300% посадового окладу; надбавка за виконання особливо важливої роботи – ще 300% посадового окладу та премія – ще плюс 300% окладу.

З урахуванням того, що у Польщі міністр транспорту Новак отримував 3 тисячі доларів (близько 80 тисяч гривен) і навряд чи приїхав би в Україну на меншу зарплату, виходить, що як мінімум у січні–лютому він – за рахунок надбавки в 900% – отримував по 700 тисяч гривень!", - йдеться у повідомленні журналіста.

Раніше Національний банк України і Міністерство фінансів не змогли узгодити проведення репрофайлінгу облігацій внутрішньої державної позики для виділення 15 млрд грн на будівництво доріг, що становить 50% від запланованого на цей рік фінансування в розмірі 30 млрд грн.