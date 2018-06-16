Віхи тижня: Янукович обживається на Майдані, Луценко починає ВІП-агітацію, Яценюк чекає політичного повноліття

Віктору Ющенку вдалося налаштувати проти себе переважну більшість парламентаріїв. Юлія Тимошенко радить співгромадянам, які телеканали потрібно дивитися. Віктор Янукович обживається на Майдані. Арсеній Яценюк зізнався, що візьме участь в президентських виборах.

Сьогодні можна з упевненістю говорити, що відносини Віктора Ющенка з парламентом шостого скликання не заладилися. Навіть щорічне президентське послання в авторському виконанні не викликало підвищеного інтересу парламентаріїв, які продовжували ходити по залу і розмовляти. В той же час з трибуни Верховної Ради Президент не просто розповідав про ситуацію в країні, але і вкинув в інформаційний простір ідею реформування Конституції. Проект новацій, які на Банковій пропонують внести до Основного Закону, Віктор Андрійович демонстративно передав Володимиру Литвину. Передбачити долю ініціативи глави держави можна, виходячи з того, що «пропрезидентськими» себе вважають навіть не десятки, а одиниці парламентаріїв. А шкода – деякі пропозиції з модернізації Конституції заслуговували більшої уваги.

Судячи з усього, перехід до двопалатного парламенту і відміна депутатської недоторканності – це далеко не верх сподівань народного депутата України. Законодавці їдко прокоментували «останній виступ Президента Ющенка» і зробили кроки, які повинні їх убезпечити від можливого розпуску. Дивовижну узгодженість продемонстрував депутатський корпус 1 квітня – 401 парламентарій проголосував за призначення президентських виборів на 25 жовтня 2009 року. Хоча Володимир Литвин намагався напоумити колег, відзначаючи ухвалення політичного, а не правового рішення, у нього нічого не вийшло. У сухому залишку виставлений на посміховисько Президент і спікер, якому знову доведеться маневрувати між крапельками. Правда, судячи з атмосфери у країні, не нешкідливого дощу, а гарячої олії.

Ющенко відповів на жарти законодавців новою ініціативою. Хоча вона була оприлюднена на спецназівському полігоні, цього разу Віктор Андрійович був одягнений не в камуфляж з капітанськими погонами, а дорогий штатський костюм, як і належить людині, що заробила минулого року мільйон гривень. Президент погодився на одночасне проведення виборів глави держави і парламенту, запропонувавши нардепам як жест доброї волі змінити виборчий закон і відмовитися від депутатської недоторканності. Поки найгарячішим прихильником ініціатив Ющенка показав себе Віктор Янукович, якому не терпиться повернутися у владу. Віктор Федорович не без підстав побоюється, що криза, поїдаючи рейтинг політиків, які перебувають при владі, ось-ось добереться і до опозиціонерів. А чому дивуватися, якщо нічого конструктивнішого, ніж блокування роботи Верховної Ради і проведення ритуальних мітингів на Майдані, регіонали своїм прихильникам запропонувати не можуть. Залишається ще процедура очищення вогнем головної площі країни від «помаранчевої нечисті». Хоча, ні – факельні походи і інші піротехнічні ефекти залишаються прерогативою ВО «Свобода» і інших правих радикалів.

Володимир Литвин публічно звинуватив Ющенка і його союзників з Партії регіонів в політичній дестабілізації. Володимир Михайлович з грудня 2008-го намагається довести, що він – найкращий спікер, який гарантує спокій країні. Якщо із неповноцінністю створеної за участю Блоку Литвина коаліції він змирився (литвинівці навідріз відмовляються брати портфелі міністрів), то перспектива знову йти на парламентські вибори спікера не радує. Литвин не приховує свого бажання зустріти офіційний старт президентської кампанії в кріслі голови Верховної Ради, звідки вже і визначатися, куди записуватися – в учасники змагання чи команду арбітрів. До того ж виборча гонка, яка де-факто вже стартувала, позбавляє Литвина важливого козиря: він перестає бути єдиним високопоставленим політиком, який часто ходить в народ.

Юлія Тимошенко віддає перевагу спілкуванню з «дорогими моїми» з телевізійних екранів. Хоча у прем`єрської команди начебто і немає підконтрольного телеканалу, «зловредні» олігархи іноді пускають главу уряду на власні. Логіка проста – рейтинги ток-шоу дають хороші, значить, можна розраховувати на притік реклами. Юлія Володимирівна тепер на початку кожного місяця рапортує про перевиконання бюджету і наповнення Пенсійного фонду. Отже бюджетники і пенсіонери можуть, на думку прем`єра, не тільки спати спокійно, але і проголосувати правильно, коли наступить час. Прем`єрові не подобаються президентські конституційні пропозиції, і вона пообіцяла, що БЮТ не допустить проведення дострокових парламентських виборів. Цікаво, що відповість на це шеф юридичного департаменту блоку Андрій Портнов, який активно бравує наявністю власного бачення дій «сердечників»? Справедливості ради відзначу, що дії Партії регіонів в опозиційному контексті унаслідок низького ККД прем`єра практично не турбують.

Цілком серйозно відмовився від участі в президентській кампанії як кандидат Юрій Луценко. Міністр внутрішніх справ збирається проголосувати як громадянин і, можливо, спробує себе як ВІП-агітатор. Перші напрацювання в цьому питанні вже є: інформація про затримання літака, який використовував Віктор Балога, в Ужгороді і дані про підробку документів при продажу телеканалу «Інтер». Так-так, саме того каналу, який Тимошенко порадила, подивившись, перемкнути за собою. Юрій Віталійович досить регулярно міняє політичних господарів, але далеко не факт, що йому варто розраховувати на теплу зустріч в «сердечному» блоці.

Зате Арсеній Яценюк готується вирватися на оперативний простір. Екс-спікер нагадує юніора, який ось-ось дістане можливість переходу в професійний спорт, де зовсім інші і контракти, і можливості. Арсеній Петрович вже не приховує, що візьме безпосередню участь у виборах Президента. Поки він з різним ступенем гостроти критикує практично всіх майбутніх конкурентів. Що поробиш – молодості властивий радикалізм.

Євген Магда