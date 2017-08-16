Саакашвілі назвав дату повернення в Україну

Колишній губернатор Одеської області Михеїл Саакашвілі оголосив дату повернення в Україну - це має відбутися 10 вересня. Про це він сказав під час прямої трансляції на своїй сторінці в Facebook, повідомляє "InfoResist".

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"Давайте зустрічатися на пункті пропуску "Краковець" (Львівська область - УНІАН) 10 вересня. Але мені потрібна ваша допомога", - сказав він.

Саакашвілі за час виступу кілька разів закликав людей збиратися на пункті пропуску в цей день.

Екс-глава Одеської області планує довести в суді свою невинуватість. Він хоче також повернути через суд український паспорт, кажучи, що "рішення Порошенка незаконне".

Як повідомляв УНІАН раніше, 7 серпня екс-голова Одеської ОДА Михеїл Саакашвілі в'їхав в Польщу з США по українському закордонному паспорту. Про це він заявив у відео на своїй сторінці в Facebook.

"Я поїхав в аеропорт (в США), сів на літак. До мого паспорта не було ніяких питань. Потім я приїхав до Польщі, і мені сказали - "ласкаво просимо", - сказав Саакашвілі.

Нагадаємо, нещодавно указом президента України Саакашвілі був позбавлений українського громадянства за нібито неправдиві відомості про себе, які він вказав при отриманні українського громадянства два роки тому.

Генеральна прокуратура Грузії двічі офіційно зверталася до української сторони з проханням передати колишнього президента країни Михеїла Саакашвілі і двічі отримала офіційну відмову.