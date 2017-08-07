Саакашвілі в'їхав в Польщу із США за українським закордонним паспортом
17:27, 07 серпня 2017Політика
336 0
Нещодавно указом Президента України Саакашвілі був позбавлений українського громадянства.
Міхаїл Саакашвілі / REUTERS
Екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі в'їхав в Польщу із США за українським закордонним паспортом.
Про це він заявив у відеовиступі на своїй сторінці у Facebook.
"Я поїхав у аеропорт (в США), сів на літак. До мого паспорта не було ніяких запитань. Потім я приїхав у Польщу, і мені сказали - "ласкаво просимо", - сказав Саакашвілі.
Читайте такожГрузія відправила Польщі запит щодо місцезнаходження Саакашвілі
Нагадаємо, що нещодавно указом Президента України Саакашвілі був позбавлений українського громадянства за, ніби-то, неправдиві свідчення про себе, які він вказав при отриманні українського громадянства два роки тому.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Позбавлення Саакашвілі українського громадянства