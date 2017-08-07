Екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі в'їхав в Польщу із США за українським закордонним паспортом.

Про це він заявив у відеовиступі на своїй сторінці у Facebook.

"Я поїхав у аеропорт (в США), сів на літак. До мого паспорта не було ніяких запитань. Потім я приїхав у Польщу, і мені сказали - "ласкаво просимо", - сказав Саакашвілі.

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Нагадаємо, що нещодавно указом Президента України Саакашвілі був позбавлений українського громадянства за, ніби-то, неправдиві свідчення про себе, які він вказав при отриманні українського громадянства два роки тому.