Саакашвілі заявив, що його позбавили громадянства на підставі фальшивого документа

Колишній президент Грузії і екс-голова Одеської облдержадміністрації Михеїл Саакашвілі заявив, що документ, через який його позбавили українського громадянства, є фальшивим.

Читайте такожЩо писали іноземні ЗМІ про Україну: позбавлення Саакашвілі українського громадянства та набір суддів Верховного Суду (інфографіка)

На сторінці у «Фейсбуці» Саакашвілі виклав фото анкети на отримання громадянства, яку оприлюднили у ЗМІ кілька днів тому як нібито таку, через яку його позбавили українського паспорта, із підписом: «На підставі ось цього документу президент позбавив мене громадянства. Так ось, я з повною відповідальністю стверджую, що це не мій підпис і не мною заповнена анкета! Я вимагаю негайно провести графічну експертизу, тут ми маємо справу з кримінальним злочином!».

Як повідомляв УНІАН, 27 липня стало відомо, що президент України Петро Порошенко видав указ, яким позбавив Саакашвілі громадянства України. В АП пояснили, що припинення громадянства пов'язано з поданою Саакашвілі недостовірною інформацією при оформленні українського громадянства.

Ввечері того ж дня нардеп Володимир Ар'єв на своїй сторінці у «Фейсбуці» розмістив нібито копію анкети на отримання громадянства за підписом Саакашвілі, яка і стала приводом для втрати українського паспорта.