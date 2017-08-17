Суд у Києві продовжив запобіжний захід депутату Полякову до 17 жовтня

Солом’янський районний суд Києва продовжив запобіжний захід народному депутату Максиму Полякову до 17 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила слідчий суддя Олена Букіна.

Суд зобов'язав Полякова носити засіб електронного контролю (браслет). Також Поляков повинен здати усі закордонні паспорти у відповідні органи державної влади.

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Головуючий суддя задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури частково. Зокрема, суд виключив із клопотання обов'язок не відлучатися з міста Умань. Таким чином, Поляков тепер не повинен відлучатися лише з Києва.

"Клопотання задовольнити частково. Продовжити на два місяці, до 17 жовтня 2017 року строк дії обов'язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного Полякова Максима Анатолійовича", - сказала суддя.

Також суд зобов'язав Полякова не відлучатися з Києва без дозволу слідчого, детектива, прокурора або суду, повідомляти слідчого, детектива, прокурора чи суд про зміну місця проживання та місця роботи.

Крім того, суд зобов'язав Полякова утримуватися від спілкування із депутатом Бориславом Розенблатом та ще низкою осіб, які проходять у справі.

Як повідомляв УНІАН, Поляков підозрюється у вчиненні дій, передбачених ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

19 червня детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва прокурорів САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

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За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів України. Наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова ("Народний фронт") та Борислава Розенблата (виключений з фракції БПП).

11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.

21 липня Солом’янський райсуд Києва обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 304 тис. грн. Також суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва та Умані без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати всі паспорти для виїзду за кордон.

4 серпня Поляков не дозволив надіти на себе електронний браслет, через це прокурори Спеціалізованої прокуратури України подали до суду клопотання про звернення внесеної ним застави у дохід держави.